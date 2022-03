Bucciantini: «Inter, il 6 gennaio a Bologna era la data ideale! Perché ricorsi?»

Bologna-Inter è ormai bloccata da due mesi e in questi giorni ha rilanciato la polemica Pioli (vedi articolo). Bucciantini, durante Microfono Aperto su Radio Sportiva, risponde all’appunto dell’allenatore del Milan segnalando come, in realtà, potrebbe essere un problema per i nerazzurri trascinare il recupero a lungo.

NON UN VANTAGGIO – Su Bologna-Inter il giornalista Marco Bucciantini non è d’accordo con la polemica innescata lato Milan: «Facciamo un attimo di chiarezza. Io ne faccio un problema di serietà e di sostanza, non di dietrologia: il 6 gennaio, se avessero giocato, il Bologna era nel periodo peggiore del suo campionato e l’Inter nel migliore. Lì avrebbe avuto un vantaggio l’Inter, col Bologna in difficoltà. Giocarla in questo momento fitto di partite era impossibile, quando si recupererà il Bologna è salvo e lontano dall’Europa da sempre. Sono convinto che non cambierà nulla nel suo atteggiamento: è una squadra che fa la sua partita, da sempre da quando c’è Sinisa Mihajlovic. È andato a vincere in dieci il primo anno di Antonio Conte, con l’Inter che sbagliò il rigore del 2-0: è una squadra seria, che lavora e sa cosa fare. Ora è un momento della stagione dove è impossibile recuperare, ma ci fossero stati già i ricorsi magari la prossima settimana si sarebbe potuto giocare. Ma mi spiegate il senso dei ricorsi? Si sa già come va a finire, visto che si gioca Udinese-Salernitana. Queste partite dovranno essere giocate, serve una classe dirigente che metta a disposizione il calendario il prima possibile. Sono convinto che il 6 gennaio per l’Inter sarebbe stata una data ideale, visto come stava e come stava il Bologna».