Lautaro Martinez ‘desaparecido’: presenza opaca in Juventus-Inter

Lautaro Martinez non brilla particolarmente in Juventus-Inter (1-1), semifinale di andata di Coppa Italia. Prestazione incolore per l’attaccante argentino, riassumibile con dati piuttosto negativi.

PEGGIORE IN CAMPO – Lautaro Martinez non sta vivendo un momento brillante in questa stagione. E anche Juventus-Inter di ieri sera (finita 1-1) lo conferma. Rispetto alla sfida contro la Fiorentina di sabato scorso, stavolta il Toro parte dal primo minuto, in coppia con Edin Dzeko. Ma, nonostante giochi quasi tutta la partita (esce all’86’ per il connazionale Joaquin Correa), alla fine risulta uno tra i peggiori in campo.

QUASI INVISIBILE – Per sostenere questa tesi, basterebbero anche solo le statistiche, provenienti dal report della Lega Serie A. In 86 minuti in campo, Lautaro Martinez tocca appena 31 palloni. E di questi, solo 14 si traducono in passaggi riusciti. La precisione dei suoi tocchi si ferma quindi al 64%: è il dato peggiore tra i ventidue titolari di Juventus-Inter. Certo, nella sua prestazione sono inclusi anche 6 recuperi, a dimostrazione di una prova di sacrificio e applicazione. Ma al termine della gara non si contano tiri in porta del numero 10 nerazzurro.

SERVE UNO SBLOCCO – L’Inter sta vivendo un momento difficile, e il reparto offensivo ne è lo specchio. Basti vedere che nelle ultime 5 gare sono appena 2 le reti nerazzurre. Entrambe di Romelu Lukaku. Entrambe su rigore. Significa che Lautaro Martinez non segna dalla vittoria per 2-0 sul Lecce. Ossia da un mese esatto (era il 5 marzo). La sfida contro la Salernitana (venerdì alle 17) arriva al momento giusto, per certi versi. Il Toro dovrà fare di tutto per sbloccarsi e mettersi alle spalle questo periodo buio.