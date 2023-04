Lazaro ha voglia di restare a Torino, l’Inter spera nel riscatto − TS

Ogni anno appena inizia ad avvicinarsi l’estate in casa Inter inizia a palesarsi lo spettro dei giocatori in esubero che rientrano dai prestiti. Uno di questi è sicuramente Valentino Lazaro che quest’anno sta ben figurando con il Torino. Il giocatore è in un ottimo stato di forma e vuole trovare ancora più spazio per guadagnarsi il riscatto da parte di Cairo.

VOGLIA DI RESTARE − Tra l’Inter e Valentino Lazaro negli anni non è mai sbocciato l’amore. Il calciatore in nerazzurro non è mai riuscito a incidere come ci si attendeva all’inizio e per questo per lui è iniziato un lungo girovagare in prestito. Infatti la società a ogni sessione di mercato non è mai riuscita a trovare un acquirente disposto a prenderlo a titolo definitivo. Ora però sembra che le cose possano finalmente cambiare. L’esterno da quest’estate milita nelle fila del Torino e il suo rendimento sembra soddisfare molto Juric. Lazaro nelle ultime partite giocate è riuscito a mettere a segno due assist decisivi e gode di un ottimo stato di forma. Il suo obiettivo ora è quello di poter trovare ancora più spazio per convincere Cairo a riscattarlo dall’Inter per una cifra di 6 milioni di euro. L’austriaco vuole vuole accasarsi definitivamente a Torino anche perché non gioca due stagioni consecutive con la stessa squadra dalle stagioni 2017-2019. Ora la parola passa al patron dei granata, che però valuterà tutte le situazioni sui riscatti a fine annata.

Fonte: Tuttosport − Andrea Piva