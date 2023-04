Juventus-Inter, pagelle: Lautaro Martinez scomparso 5. Lukaku 6.5

L’Inter riesce a strappare il pareggio a Torino contro la Juventus (vedi report). Romelu Lukaku segna il gol del definitivo 1-1 e zittisce i tifosi avversari, 6.5. Lautaro Martinez fa registrare un’altra prestazione da fantasma assoluto, 5.

SAMIR HANDANOVIC 6 – Compie una parata nel primo tempo, ma è decisiva per mantenere il pareggio. Il tiro di Di Maria a incrociare non era semplice da prendere. Non può però nulla sul gol di Cuadrado che si infila tra le sue gambe. Si fa espellere a partita finita per un battibecco con il colombiano.

Juventus-Inter, pagelle – DIFESA

DANILO D’AMBROSIO 6.5 – Dalla sua parte non arrivano pericoli. Conosce il suo deficit di velocità e cerca sempre di anticipare gli avversari: ci riesce perfettamente. Arriva vicino al gol con il colpo di testa di fine primo tempo.

FRANCESCO ACERBI 6 – Una piccola sbavatura di inizio partita rischia di diventare gol della Juventus. Il fallito tentativo di anticipare Vlahovic lascia un buco incredibile in difesa. Per il resto ordinaria amministrazione sul serbo.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Le sue sovrapposizioni sono una tassa per Cuadrado e Gatti, che devono attenzionare il difensore centrale avversario. Sull’occasione del gol forse devia la palla che va a Cuadrado, ma l’errore grave è del compagno Gosens.

Juventus-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Non è molto coinvolto nel gioco, ma nell’unica occasione che gli capita tira fuori un cross perfetto per Dzeko, da cui poi è nata l’occasione di Brozovic.

– dall’81’ DENZEL DUMFRIES 6.5 – Merita il voto per averci creduto sul colpo di testa e aver sovrastato l’avversario. Dalla sua azione nasce il rigore regalato da Bremer.

NICOLÒ BARELLA 6 – Nervoso come sempre, si perde in continue lamentele ma è presente a centrocampo e fa sentire la sua qualità e velocità contro Rabiot. Nel secondo tempo sale in cattedra e corre come poche volte in questa stagione, risposta sul campo.

MARCELO BROZOVIC 6.5 – È la sua migliore prestazione post-infortuni. Recupera innumerevoli palle chiudendo le linee di passaggio, verticalizza quando serve e ha tra i piedi anche l’occasione della partita. Purtroppo per l’Inter il croato sciupa con un tiro centrale.

– dall’81’ KRISTJAN ASLLANI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Attento, in palla e in movimento perpetuo. Trova spazi che pochi vedono, come nel caso del tiro di Dimarco di fine primo tempo. Il suo tiro di sinistro esce di poco, la finta precedente è una delizia.

FEDERICO DIMARCO 5.5 – L’Inter passa spesso dalla sua fascia, ma non arrivano i soliti cross. Soliti fino a gennaio, da lì in poi Dimarco non è lo stesso e lo conferma anche oggi con errori su errori, sottolineati da Lautaro Martinez in un’occasione.

– dal 68′ ROBIN GOSENS 5 – Tocca pochi palloni, in fase offensiva non gli arrivano possibilità di giocare. Lascia due volte completamente solo Cuadrado, alla seconda viene punito. Grave errore difensivo che vale la sconfitta dei suoi.

Juventus-Inter, pagelle – ATTACCO

EDIN DZEKO 6.5 – Il bosniaco risponde all’ultima panchina egregiamente. Il primo tempo è di pura sostanza, da boa di grande qualità. Fa a sportellate con Danilo, gira il pallone di destro e sinistro senza fare eccezioni ed è bravo spalle alla porta per mettere nelle condizioni migliori i compagni. Aiuta anche in fase di non possesso, coprendo le lacune del centrocampo.

– dal 68′ ROMELU LUKAKU 6.5 – È cattivo e non poco, aumenta la dose di tensione con la sua scivolata in ritardo su Gatti. Segna il calcio di rigore decisivo, alimenta ulteriormente le polemiche all’ultimo secondo della partita e zittisce tutti. Viene espulso stupidamente e salterà la gara di ritorno.

LAUTARO MARTINEZ 5 – Opaco, poco presente e decisamente fuori dal gioco. È troppo distante da Dzeko, Inzaghi lo fa notare all’argentino che non dialoga mai con il compagno. Sbaglia qualche passaggio di troppo.

– dall’86’ JOAQUIN CORREA S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6 – L’Inter fa la sua partita a Torino, si rende protagonista di un lungo possesso palla a volte anche sterile ma ha le sue occasioni da gol, come sempre sprecate. Brozovic non segna il tiro a specchio spalancato, Cuadrado sì. Nel finale Bremer si dimentica di aver firmato per i bianconeri e regala il pareggio alla squadra di Inzaghi, che questa volta vede premiata finalmente una prestazione di livello. Ora ci si può giocare il tutto per tutto a San Siro, la finale è assolutamente alla portata e l’Inter di coppa si conferma difficile da battere.

Le pagelle degli avversari: la Juventus di Allegri

JUVENTUS – Perin 6.5; Danilo 6, Bremer 4.5, Gatti 6; Cuadrado 7, Fagioli 6 (Miretti 5.5), Locatelli 5.5, Rabiot 6.5, Kostic 5.5; Di Maria 5.5 (Chiesa 6), Vlahovic 5 (Milik 5.5) All. Allegri 5.5