Juventus-Inter 1-1, il tabellino della partita delle semifinali di Coppa Italia

Juventus-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2022-2023.

SBLOCCATI ALL’ULTIMO! – L’Inter si prende un fondamentale pareggio sull’ultimo pallone! A pochi secondi dalla fine di tre minuti di recupero Gleison Bremer gioca a pallamano per l’ennesima volta nelle ultime partite della Juventus e regala un rigore che Romelu Lukaku trasforma. Questo pareggia il solito gol di Juan Guillermo Cuadrado, in una partita che sembrava destinata allo 0-0. Poi doppia rissa: espulsi Lukaku, Juan Guillermo Cuadrado e Samir Handanovic. Niente “corto muso” per Massimiliano Allegri, ritorno il 26 aprile al Meazza col gol in trasferta che non vale più doppio. Questo il tabellino di Juventus-Inter.

JUVENTUS-INTER 1-1 – IL TABELLINO

Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli (65’ Miretti), Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria (65’ Chiesa); Vlahovic (73’ Milik).

In panchina: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Kean, Rugani, Soulé, Paredes, Iling-Junior, Barrenechea.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio (81’ Dumfries), Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic (81’ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (69’ Gosens); Dzeko (68’ Lukaku), Lautaro Martinez (86’ Correa).

In panchina: Cordaz, Onana, Gagliardini, de Vrij, Bellanova, V. Carboni, Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia (Costanzo – Passeri; Guida; VAR Di Paolo; A. VAR Dionisi)

Gol: 83’ Cuadrado, 95’ rig. Lukaku (I)

Espulsi: Lukaku (I) al 97’ per doppia ammonizione, Cuadrado (J) a fine partita per doppia ammonizione, Handanovic (I) a fine partita per comportamento non regolamentare

Ammoniti: Brozovic (I), Miretti (J)

Recupero: 1’ PT, 8’ ST