Lautaro Martinez certifica il suo status con l’Argentina: un gol ogni due

Lautaro Martinez, mentre continuano i discorsi sulla sua permanenza all’Inter e sul rinnovo contrattuale, certifica la sua crescita e il suo stato con la nazionale. Nella sfida di Copa América tra Ecuador e Argentina, infatti, ha segnato il suo tredicesimo gol in ventisette presenze.

UN GOL OGNI DUE – Continua il grande stato di forma di Lautaro Martinez, che nell’Argentina – dopo un inizio poco brillante di Copa América – è al secondo gol in due partite consecutive. Il primo, contro la Bolivia nell’ultima sfida della fase a gironi. L’altro (vedi video) è arrivato la scorsa notte ed è valso il 2-0 nella sfida (poi vinta 3-0) dei quarti di finale che ha visto l’eliminazione dell’Ecuador. Il gol dell’attaccante interista è il numero tredici in ventisette presenze con l’Albiceleste. Una media impressionante di circa un gol ogni due partite. Che certifica ulteriormente il suo stato, proprio nei giorni in cui i suoi agenti lanciano dichiarazioni legate al suo futuro in nerazzurro e al tanto chiacchierato rinnovo di contratto (vedi articolo). Ci sarà sicuramente modo di parlarne al termine della Copa América.