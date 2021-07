Psg in chiusura per tre acquisti: tra questi anche Hakimi dell’Inter

La fumata bianca definitiva per Achraf Hakimi dall’Inter al Psg sta arrivando. Il marocchino ha firmato fino al 2026 con il club francese e farà le visite mediche nelle prossime ore. Come riporta Fabrizio Romano, con lui, confermati anche Sergio Ramos e Donnarumma

FUMATA BIANCA − Come riporta Fabrizio Romano tramite il proprio profilo ufficiale di Twitter, il laterale sarà presto un giocatore del Psg: «I tempi saranno confermati a breve. Sergio Ramos, Achraf Hakimi e Gianluigi Donnarumma saranno annunciati questo mese come nuovi giocatori del Paris Saint-Germain. PSG Ramos, visite mediche in programma e che firmerà fino a giugno 2023. Hakimi, firmato fino al 2026. Donnarumma, firmato fino a giugno 2026».