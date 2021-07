Lautaro Martinez: «Ecuador, abbiamo dominato! Ora testa alla semifinale»

Lautaro Martinez, autore del secondo gol in Argentina-Ecuador 3-0, al termine della partita ai microfoni di TyC Sports ha parlato della partita e della semifinale conquistata.

LA PARTITA – Lautaro Martinez analizza così la partita contro l’Ecuador: «Oggi abbiamo visto un’Argentina protagonista in campo contro l’Ecuador. Dobbiamo continuare questo lavoro. L’Ecuador è una squadra molto fisica, che corre, e mette costantemente sotto pressione. Con loro è stato molto difficile tenere palla come volevamo, segnare tre gol non era facile per niente».

SEMIFINALE – L’Argentina dopo questa vittoria conquista la semifinale di Copa América: «Colombia in semifinale? Li abbiamo già affrontati di recente. È un rivale tosto, vorranno ovviamente la finale così come tutti».

SU MESSI – Lautaro Martinez poi ha concluso parlando del suo compagno di squadra, Lionel Messi, autore dell’assist in occasione del suo gol (vedi video): «Tutti seguiamo Messi. Lui fa sempre la differenza in tutto, siamo contenti per questa vittoria, lavoriamo tutti dalla stessa parte: giovani e meno giovani».