VIDEO – Lautaro Martinez ancora in gol e Argentina in semifinale di Copa América

Lautaro Martinez in gol in Argentina-Ecuador 3-0 (vedi articolo), una gioia anche per lui sul finale di partita. Di seguito il gol realizzato.

IN GOL – Lautaro Martinez, altra gioia per lui in Copa América, gol realizzato con l’Argentina sul finale di partita contro l’Ecuador. Risultato finale di 3-0 e semifinale conquistata contro la Colombia. Di seguito il video del gol dell’attaccante dell’Inter che insieme ai suoi compagni di Nazionale sfrutta l’incertezza difensiva, riceve il passaggio di Lionel Messi e non può sbagliare da solo contro il portiere.

Canale YouTube: Darvinson Rojas