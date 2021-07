Camano: «Hakimi-PSG, vicini. Lautaro Martinez? Parleremo con l’Inter»

Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, ha parlato dell’esterno, vicino al PSG, e del futuro dell’attaccante dell’Inter.

VICINI – Queste le parole ai microfoni di “Calciomercato.it” da parte di Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, partendo dall’esterno dell’Inter, vicino al PSG. «Siamo vicini ad un accordo con il PSG, lo confermo. Si chiude nelle prossime ore? Ieri, ha detto Marotta che stava chiudendo. Ho parlato anche io con il PSG, siamo davvero vicini. Hakimi sarebbe rimasto all’Inter? Il ragazzo accetta la realtà del calcio. L’Inter è stata una squadra del cuore per lui. Si è adattato perfettamente a tutto, è stato molto felice con la sua famiglia ed adesso ha avuto una proposta di un’altra squadra che aiuta l’Inter. Il club ha avuto la necessità di vendere un calciatore e l’ha accettata».

INTER – Camano sull’esperienza di Hakimi all’Inter. «Ribadisco, però, che Hakimi è stato molto felice in Italia. Per noi, come gruppo, l’Inter rappresenta un pezzo di storia». Cosa direbbe Hakimi ai tifosi dell’Inter? «Direbbe grazie di tutto, per questo periodo felice con la squadra, con la gente interista, con tutti gli interisti. L’Inter non dimenticherà mai quello che Hakimi ha fatto vedere in nerazzurro. Sono stati mesi complessi, causa Covid. Tante sofferenze per tutti. Ma, ha vinto il campionato: ed il tifoso che non è stato vicino alla squadra per la pandemia, ma si è goduto grandi gare dell’Inter».

LAUTARO MARTINEZ – Camano su Lautaro Martinez. «Rinnovo? Sappiamo che Lautaro è molto importante per l’Inter, noi siamo sereni perché abbiamo due anni di contratto. Siamo chiamati a parlare con il club per confrontarci sulla permanenza o se andare via. Quindi, adesso, con tranquillità, dopo che passa questa situazione particolare per l’Inter, parleremo. Il mercato è molto lungo, tutte le squadre d’Europa faranno tanti movimenti e dobbiamo parlare con l’Inter. Lautaro è parte della nuova generazione di centravanti che prenderà il posto della vecchia generazione».

Fonte: Calciomercato.it – Marco Giordano