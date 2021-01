La sosta non ha cambiato molto, Conte in...

La sosta non ha cambiato molto, Conte in Inter-Crotone ha i soliti problemi

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Per Inter-Crotone Conte dovrà fronteggiare gli stessi problemi a livello di gestione della rosa che ha incontrato nelle ultime gare del 2020.

NESSUN CAMBIAMENTO – Inter-Crotone è la prima gara del 2021, ma i nerazzurri ricominciano con gli stessi problemi numerici di fine 2020. Più o meno, visto che almeno Alexis Sanchez è recuperato. Conte insomma punterà ancora sulla sua formazione titolare. Pronto ad affrontare anche i soliti problemi.

PROBLEMI A CENTROCAMPO – Le criticità sono legate principalmente al centrocampo. Conte ha ancora poche scelte e poche opzioni. Questo significa che il tecnico in mezzo dovrà gestire le forze. Con un unico cambio, sostanzialmente. Una situazione ormai consueta, non per questo da considerare normale.