Inter-Crotone, niente da fare per Vecino e Pinamonti. Sanchez recupera

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Inter-Crotone, non recuperano Vecino e Pinamonti per la prima sfida dell’anno in programma domani alle 12:30. Conte però può sorridere per quanto riguarda l’attacco: Alexis Sanchez siederà in panchina.

GLI INFORTUNI – Inter-Crotone, la prima notizia positiva dell’anno riguarda il recupero di Alexis Sanchez per la panchina. Antonio Conte così potrà ruotare meglio gli attaccanti concedendosi più libertà per quanto riguarda anche l’impiego di Ivan Perisic, tenuto fuori dalla formazione titolare nelle ultime partite anche perché in assenza di possibili sostituti in panchina per quanto riguarda l’attacco. Niente da fare invece per Matìas Vecino e Andrea Pinamonti, i due ancora alle prese con i rispettivi infortuni, lavorano a parte per recuperare la forma migliore e non ci saranno domani per la prima partita dell’anno. Per l’uruguaiano in particolare da un anno a questa parte lavora sul ginocchio destro (già operato), ma un’infezione ha esageratamente allungano i tempi di recupero previsti.