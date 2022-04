Juventus-Inter 0-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Juventus-Inter segna il gran trionfo della squadra di Inzaghi, che rende il ‘corto muso’ ad Allegri e si impone all’Allianz Stadium. Lo 0-1 di ieri sera stende una marea di dati statistici negativi nelle partite a Torino.

UNO – Il tiro in porta effettuato dall’Inter (su cinque complessivi), contro i cinque della Juventus (su ventitré totali). Si tratta, ovviamente, del rigore trasformato da Hakan Calhanoglu al 50′ del primo tempo. Percentuale di realizzazione stavolta perfetta e tanti saluti al “corto muso”.

DUE – Le partite di fila in cui l’Inter si vede fischiare un rigore a favore contro la Juventus. Non capitava da trent’anni, peraltro lì nella stessa stagione: l’8 dicembre 1991, in una sconfitta per 2-1 in Serie A, aveva segnato Lothar Matthaus che poi aveva sbagliato nel successivo 1-0 di Coppa Italia del 12 febbraio 1992. Qui invece in gol sia Romelu Lukaku il 15 maggio 2021 sia Calhanoglu ieri.

CINQUE – Le gare dopo cui l’Inter è tornata a vincere in trasferta in Serie A. Non capitava dal 17 dicembre dello scorso anno, penultima giornata del girone d’andata, 0-5 alla Salernitana, poi quattro pareggi di fila. Nel 2022 l’unico successo lontano dal Meazza era stato l’ininfluente a Liverpool l’8 marzo.

NOVE – Gli anni passati dalla precedente vittoria esterna in uno Juventus-Inter. Non capitava dal 3 novembre 2012, unica all’Allianz Stadium, 1-3 in rimonta con doppietta di Diego Milito e gol di Rodrigo Palacio dopo il vantaggio al 1′ dell’allora bianconero Arturo Vidal. Poi, fra Serie A e Coppa Italia, sette sconfitte e appena tre pareggi.

DICIASSETTE – Gli anni dall’ultima volta che l’Inter aveva battuto la Juventus a Torino senza subire gol. Era il 20 agosto 2005, Supercoppa Italiana, gol di Juan Sebastian Veron per lo 0-1 ai tempi supplementari. Contando solo il campionato da quattro mesi prima, a segno Julio Ricardo Cruz anche qui per uno 0-1. Entrambe erano al Delle Alpi.