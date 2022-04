Frattesi, l’Inter d’anticipo col Sassuolo. Ma la Juventus accelera – TS

Davide Frattesi è da tempo un obiettivo di mercato dell’Inter, su cui Marotta si è mosso in anticpo. Secondo Tuttosport, però, sul centrocampista neroverde la Juventus accelera

DUELLO – Non solo in campo, Juventus-Inter si sta giocando anche sul mercato. L’oggetto, o per meglio dire, il calciatore del contendere è Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Sul talento ex Roma si è mossa, con netto anticipo sulla concorrenza, l’Inter che ha sfruttato gli ottimi rapporti fra Marotta e l’ad dei neroverdi Carnevali. La Juventus, però, nelle ultime settimane ha accelerato per battere la concorrenza dei nerazzurri ed assicurarsi un nuovo talento per il centrocampo. Il duello di mercato fra Inter e Juventus è solo all’inizio.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia