Rabiot, squalifica è il minimo! Bastoni post derby due giornate. Ricordate?

L’Inter ha vinto 1-0 all’Allianz Stadium di Torino grazie al rigore segnato da Hakan Çalhanoğlu a fine primo tempo. I nerazzurri sono in piena corsa per lo scudetto e ora fanno discutere le affermazioni di Adrien Rabiot al termine del match.

SUPERIORITA’ – L’Inter ieri non ha vinto meritatamente perché altrimenti non saremmo giusti. L’Inter ieri ha vinto un partita sporca, di rabbia e con lo spirito di squadra. Tre punti fondamentali per i nerazzurri che dovevano rilanciarsi nella corsa allo scudetto. Una sconfitta che non è andata giù ad Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus. Nel post partita di ieri il francese ha attaccato più volte la direzione di gara accusando di aver giocato addirittura in 11 vs 12 con l’arbitro Irrati schierato assieme all’Inter (vedi articolo). Un’affermazione ribadita anche sui propri canali social da Rabiot. E ora ci starebbe una bella squalifica. Ricordate Allessando Bastoni dopo il derby quando accusò la terna arbitrale di “Aver fatto schifo?” prendendosi due giornate? Forse è peggio sentir dire che un arbitro è in malafede schierandosi dalla parte di una delle due squadre. Non trovate?