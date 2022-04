Correa, ingresso non convincente ma col Verona toccherà a lui?

L’Inter ha vinto 0-1 contro la Juventus all’Allianz Stadium senza offrire una grande prestazione dal punto di vista del gioco. Hanno steccato anche i due attaccanti di Simone Inzaghi, Dzeko e Lautaro Martinez ma anche Correa, subentrato al Toro, non ha fatto granché.

CONVINCERE – L’Inter ha bisogno di ritrovare il peso dei gol dei suoi attaccanti. Ha bisogno che, per vincere o scudetto, il suo reparto offensivo torni ad essere decisivo. Ieri Lautaro Martinez ed Edin Dzeko non hanno fatto bene contro la Juventus e neanche Joaqbuín Correa dalla panchina ha cambiato la marcia dei nerazzurri. Ma questo è un problema. Contro il Verona sabato prossimo non ci sarà Lautaro Martinez squalificato con dunque spazio a uno tra Sanchez e Correa al fianco di Dzeko. La scelta potrebbe finire sul Tucu considerando che è mancato tanto e prima dell’assenza era lui un titolare possibile in caso di assenza di Lautaro Martinez. Di fatto si ricreerebbe la coppia che ha fatto bene contro la Roma all’Olimpico (0-3), contro l’Udinese in casa (2-0, doppietta Correa). Insomma, serve che anche l’argentino in maglia 19 dia la scossa.