Inter, importante vincere, non come vincere! Bel gioco? Al prossimo anno

L’Inter ieri ha sbancato di forza l’Allianz Stadium battendo 1-0 la Juventus di Massimiliano Allegri. Una vittoria non meritata per quanto visto in campo ma arrivata al termine di una partita giocata in maniera tosta e solida dai nerazzurri.

PRIORITA’ – L’Inter ha vinto 1-0 contro la Juventus giocando forse la peggior partita della stagione. Zero gioco, tanti contrasti, tanta ruvidità in mezzo al campo. Insomma, una vittoria sporca. Il bel gioco? Il prossimo anno, grazie. Quello che la gente si deve mettere in testa è che l’Inter ha bisogno di vincere adesso, ha bisogno dei tre punti, non del bel gioco. Che fine ha fatto quel gioco spumeggianti di fine 2021? Sparito, come normale che sia quando si arriva a poche partite dalla fine della stagione. Il pallone diventa sempre più piccolo, la pressione aumenta e i giocatori cominciano anche a rischiar meno le giocate. In questo momento all’Inter serve una squadra di personalità forte con giocatori pronti a mettere il piedi e fare una corsa in più per il compagno. Questo serve. Non il bel gioco.