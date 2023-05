Inzaghi non si fa influenzare: gestione confermata anche col Napoli

Napoli-Inter ha visto Inzaghi affidarsi a un ampio turnover. Una scelta inattesa, che conferma la sua idea generale di gestione delle forze.

ROTAZIONI CONFERMATE – Squadra che vince non si cambia, recita un vecchio modo di dire. Adattandolo a questo momento dell’Inter, potremmo parafrasarlo come gestione che porta risultati non si cambia. Perché Inzaghi la sua squadra la cambia eccome. Di impegno in impegno, di partita in partita, per dosare le forze dei suoi ragazzi in un periodo infinito di gare a ritmo serrato. E anche in Napoli-Inter ha mantenuto la sua strategia.

RISCHIO CALCOLATO – L’ipotesi di un cambio di rotta per questo big match non era campata per aria. Inzaghi infatti ha spesso sfruttato impegni più morbidi, sulla carta, per far riposare i suoi titolari. Napoli-Inter invece è un big match. Quindi i rischi di presentare una squadra rimaneggiata per la sfida di ritorno con gli uomini di Spalletti erano ancora superiori. Ma nonostante tutto il tecnico ha portato avanti la via dell’alternanza. Spiegando come la necessità principale sia quella di gestire le forze. E per farlo si affida a tutti. Andando oltre il concetto classico di turnover. Stavolta però l’azzardo non ha pagato.

ARRIVARE ALLA FINE – I frutti di questa strategia si valuteranno sul lungo periodo. Quindi, ormai, dopo la finale di Champions League. Nello specifico, col Napoli le scelte non hanno pagato. Se col Sassuolo era andato tutto bene, stavolta gli episodi sono girati a sfavore. Con Gagliardini come simbolo delle scelte sbagliate. Inzaghi ha portato avanti la sua strategia, che ha evidentemente un’ottica più ampia. Alla fine avrà ragione lui nonostante questo inciampo?