Inzaghi: «Napoli-Inter preparata bene. Tutti ci danno una grande mano!»

Inzaghi interviene ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Inter. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro prima della sfida di campionato.

PERCORSO STRAORDINARIO – Simone Inzaghi parla così prima del fischio d’inizio di Napoli-Inter: «Conosciamo le potenzialità del Napoli quindi bisognerà fare una partita importante in uno stadio importante. L’abbiamo preparata bene in questi due giorni e cercheremo di fare una gara di quantità e di qualità. Tutti quanti ci stanno dando una grossa mano, non solo gli attaccanti. Non dimentichiamo che oggi è la quindicesima partita in cinquanta giorni. È un qualcosa che non era mai successo quindi ho bisogno dell’intera rosa ed è per questo che siamo riusciti a fare un percorso del genere. C’era bisogno di tutti quanti. Sono sempre stato tranquillo. So in che società lavoro e quando abbiamo perso qualche punto abbiamo sempre cercato una soluzione. Adesso stanno venendo i risultati, abbiamo fatto un percorso straordinario nelle Coppe. In campionato sappiamo che ci manca ancora qualche punto per arrivare in zona Champions League».