Marotta: «Inter e Zhang solidi! Critiche da gente che ci vuole male»

Marotta è stato intercettato a San Siro dove alle ore 18 andrà in scena Inter-Lazio, ultima sfida casalinga della stagione per i Campioni d’Italia che verranno premiati dalla Lega Serie A. Di seguito la sua analisi pre-partita a DAZN

GIOIA – Giuseppe Marotta ha parlato così prima dell’inizio di Inter-Lazio: «Sicuramente vincere è sempre bello, in questo modo lo è ancora di più perché è coinciso con la seconda stella. Un’emozione nuova e inedita, cerchiamo di tenercela dentro il più possibile».

Marotta parla della situazione Zhang e rispedisce al mittente critiche e chiacchiere rivolte all’Inter

Marotta fa chiarezza sulla questione Steven Zhang-Oaktree: «Io posso dire che la questione riguarda i nostri azionisti, non solo non ne siamo a conoscenza ma è una questione di correttezza. Posso garantire che la nostra società è molto solida, abbiamo fatto un percorso virtuoso. Devo aggiungere che sotto la gestione di Zhang le cose sono andate molto bene, la famiglia Zhang ama l’Inter e quindi qualsiasi decisione prenderanno lo faranno con amore. Sono molto ottimista che si possa proseguire bene. I tifosi possono stare tranquilli, abbiamo dalla nostra un gruppo solido di giocatori e non c’è nessuna preoccupazione».

CRITICHE – Marotta spiega poi come la dirigenza intende gestire mercato e rinnovi: «Qui dobbiamo essere bravi noi a creare un mercato creativo, sia come competenze che fantasia. Ma dobbiamo avere coraggio quindi puntare sui giovani e giocatori magari con poca esperienza, allestendo una squadra competitiva. Ricordiamoci che abbiamo cambiato tanto, il coraggio e il lavoro sono le due caratteristiche principali del nostro gruppo di lavoro. La stabilità della società è garantita dalla presenza di Zhang, Zhang è presente, lo abbiamo sentito oggi ed era felice. Purtroppo non può festeggiare con noi, ma ci dà sicurezza. Qualsiasi cosa dica la gente che ci vuole male, noi siamo una società virtuosa. Zhang ha dimostrato con i fatti di essere serio e amare l’Inter. Tra oggi e domani cercheremo di dare vita ai festeggiamenti facendoci scivolare addosso le critiche delle persone che ci vogliono male».