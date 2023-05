Manchester City-Inter, finale Champions League: informazioni su biglietti

Sabato 10 giugno alle ore 21 si giocherà la tanto attesa finale di UEFA Champions League tra Manchester City e Inter. Un ultimo, grande, grandissimo, obiettivo. Un’altra notte per sognare, per tifare tutti insieme. Di seguito tutte le informazioni utili per quanto riguarda la vendita dei biglietti e viaggio a Istanbul.

INFORMAZIONI UTILI – Manchester City-Inter sarà la finale di UEFA Champions League 2022-2023, queste tutte le informazioni utili per quanto riguarda i biglietti: “Innanzitutto è importante sapere che i biglietti della Finale potranno essere acquistati solo direttamente dal sito web della UEFA, nel quale i tifosi dovranno inserire un codice di accesso univoco che consenta l’acquisto. Questo codice verrà inviato dal Club via email e potrà essere richiesto dagli Abbonati e dai Soci Inter Club, secondo la modalità sotto descritta. Dalle ore 17.00 di lunedì 22 maggio fino alle ore 08:00 di mercoledì 24 maggio potranno accedere sul sito Inter.it e collegarsi alla pagina dedicata alla richiesta di biglietti per la finale della UEFA Champions League:

– circa 37.000 abbonati “privati” alla stagione 22-23, i quali dovranno usare il numero di tessera “SiamoNoi” sul quale è caricato l’abbonamento;

– circa 50.000 soci Inter Club, tesserati alle ultime 3 stagioni consecutive (dal 20-21 al 22-23), i quali dovranno usare il numero di tessera Inter Club della stagione 22-23.

Nella fase di inserimento della richiesta si potrà manifestare interesse per il solo biglietto oppure per una soluzione che preveda anche il volo charter e i transfer per stadio-aeroporto, disponibile in quantità limitata. Non vi è alcun vantaggio nel richiedere un codice di accesso in anticipo rispetto alla scadenza: si ha tempo fino alle ore 08:00 di mercoledì 24 maggio 2023″.

Fonte: Inter.it