Inzaghi, l’importante è isolarsi dalle critiche. Cercasi compattezza

Simone Inzaghi è stato sincero in conferenza stampa, le sue parole sanno di cambiamenti importanti (vedi articolo). Non si parla di formazioni, né di giocatori che saranno titolari, ma del suo atteggiamento nei confronti delle critiche.

ATTEGGIAMENTO – Simone Inzaghi sta forse cambiando, la conferenza stampa di quest’oggi è un chiaro segnale per l’ambiente. L’allenatore dell’Inter è stato sempre accusato di avere evidenti difetti nella comunicazione, le parole in compagnia di Matteo Darmian smentiscono tutto ciò. Il tecnico ha parlato di “isolamento” della sua squadra rispetto alle critiche, ha affermato di lavorare meglio sotto pressione. La sua posizione è in dubbio da inizio anno, già dopo Udine si parlava di esonero così come dopo dopo la partita casalinga con la Roma. Nonostante questo l’Inter ha raggiunto i quarti di finale di Champions League, battendo nei momenti più difficili Barcellona o Porto. I colpi di coda di Inzaghi in stagione sono stati diversi, il problema rimane la continuità mai avuta soprattutto in campionato. L’abitudine alle critiche è positiva, ancor meglio se si cerca di proteggere i propri giocatori da tutto questo.