Inzaghi: «Io a rischio? Abituato! Inter, grandissima possibilità»

Inzaghi ha concluso la conferenza stampa di vigilia di Inter-Benfica, dopo le dichiarazioni di Darmian (vedi articolo). L’allenatore ha commentato non solo il ritorno dei quarti di finale di Champions League, ma anche il momento molto complicato.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Benfica.

Che partita si aspetta?

È il secondo tempo di una partita importantissima. Partiamo con un vantaggio ma sappiamo il valore dell’avversario, sarà una partita complicatissima ma dobbiamo essere bravi a venirne a capo. Domani sera, dopo il Benfica, potremmo essere fra le prime quattro d’Europa: sarebbe un grande risultato.

Vi sentite vicini a compiere un’impresa? La finale l’hanno raggiunta solo Herrera, Bersellini e Mourinho.

Sono grandissimi i tre allenatori che hai citato. Per quanto riguarda me e la squadra sappiamo quello che è stato, è inutile parlarne adesso. Sappiamo il nostro percorso nelle coppe nazionali e internazionali, sappiamo che in campionato non siamo nella situazione di classifica che volevamo all’inizio. Adesso il nostro focus è il Benfica e la partita di stasera, sappiamo che abbiamo un vantaggio da gestire. Sarà una partita da fare nel migliore dei modi, con un avversario che come l’Inter è in flessione di risultati ma non di gioco e occasioni proposte. Aveva perso due partite in stagione, ora ne ha perse tre in una settimana ma facendo tre partite in linea con quello che è il Benfica.

L’incertezza sulla permanenza all’Inter nella prossima stagione è una motivazione delle difficoltà o solo un alibi?

Dobbiamo essere più bravi su quello che succede intorno, essere bravi a isolarci. Per quanto riguarda i calciatori sono in tanti a scadenza di contratto, ma lavorano quotidianamente e bene. Fa parte del calcio essere criticati e in scadenza, ma bisogna essere bravi e forti con la testa fredda a pensare alla prossima gara, che in questo momento è il Benfica domani sera. Dovremo fare una grande gara.

Inzaghi, pensa di cambiare qualcosa dal punto di vista tattico? Come si gestisce la differenza psicologica fra le varie competizioni?

Per quanto riguarda la partita di domani sera noi chiaramente veniamo da una sconfitta in casa che ci ha rallentati, ma è già il passato. Noi dobbiamo essere bravi a focalizzarci su domani sera e il Benfica, sappiamo di avere un vantaggio ma che domani avremo una partita importante e difficile. Dovremo essere bravi insieme, assieme ai nostri tifosi, e soprattutto intensi perché il Benfica è una squadra che copre bene il campo e ha buone prese di posizioni. Dovremo essere bravi come squadra a coprire ogni parte di campo, per far sì che il Benfica sia meno pericoloso rispetto a sempre. Anche nelle ultime partite che ha perso è stata una grande squadra.

Si parla di addio di Inzaghi a fine stagione o se non dovesse andare bene col Benfica. Come si gestisce?

Non penso che sia strana. Qui all’Inter, se vai a leggere, prima del Barcellona, del Porto e dell’andata era la stessa cosa. È una cosa a cui personalmente sono abituato: finché criticano me non è un problema, meglio me che i miei ragazzi. Per quanto riguarda me e il mio staff queste critiche ci portano a lavorare sempre di più. In campionato non stiamo avendo un percorso sufficiente e da Inter, come tante squadre abbiamo avuto dei problemi ma mancano otto partite e c’è ancora margine. Dobbiamo isolarci e, assieme ai nostri tifosi, regalare una grande serata domani sera che ci permetterebbe di essere nelle migliori quattro d’Europa: sarebbe un grandissimo traguardo.

Da ex attaccante, quando non arrivava il gol, c’era qualcosa da fare? Prima di Inter-Barcellona pensava di poter entrare nelle prime quattro?

Abbiamo una grandissima possibilità di entrare nelle prime quattro e ce la giocheremo. Per quanto riguarda gli attaccanti posso dire che mi preoccupavo tantissimo quando non mi creavo le situazioni: i miei attaccanti devono stare sereni, perché il problema vero per un attaccante è che non crei occasioni da gol. Chi gioca ha occasioni per fare gol, basta un attimo e un episodio che può cambiare la situazione per noi, per loro sicuramente e per tutta l’Inter.

Rivedremo la stessa Inter di Lisbona?

Per quanto riguarda la formazione posso avere delle idee, però viste le partite ravvicinate quello che uno pensa è difficilmente realizzabile giocando ogni tre giorni. Mancano due allenamenti, quello di oggi pomeriggio e di domani mattina mi aiuterà a scegliere al meglio.

All’andata l’Inter ha sfruttato molto bene il possesso palla e l’uscita da dietro. Ci sarà lo stesso tipo di spartito, col Benfica alto?

Assolutamente, sarà una fase importante il possesso. All’andata sia noi sia il Benfica l’abbiamo fatto molto bene, chiaramente le uscite da dietro saranno importanti così come la fase di non possesso. È una squadra di qualità, che copre molto bene il campo: dovremo essere bravi in tutte e due le fasi per far sì che possa essere una serata positiva come a Lisbona.

Inzaghi, cosa risponde a Noel Gallagher che ha detto di volere l’Inter in finale col Manchester City perché più debole?

È un grandissimo cantante, speriamo che sia anche fortunato. L’Inter in finale ci farebbe tutti felici.