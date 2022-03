Inzaghi deve iniziare a sfruttare la rosa al completo: le opzioni all’Inter non mancano

Inzaghi a questo punto della stagione non può più fare calcoli, perché per vincere il campionato e/o la coppa nazionale può solo vincere. L’Inter si è giocata tutti i jolly e non può più sperare in regali altrui. Però può e deve sfruttare al meglio la sua rosa, sia nelle rotazioni dal 1′ sia nei cambi a partita in corso

OPZIONI IN ROSA – Escludendo l’infortunato Stefan de Vrij, che difficilmente verrà rischiato contro la Fiorentina in questo weekend, Simone Inzaghi non può lamentarsi numericamente della propria rosa. Oggi si è “fermato” Arturo Vidal (vedi articolo), ma niente di preoccupante in vista dell’ultimo impegno pre-sosta. L’Inter, senza più nemmeno l’impegno internazionale infrasettimanale, nei prossimi due mesi abbondanti giocherà solo in Italia. E potrà farlo variando il più possibile sul tema. Inzaghi ha almeno cinque difensori arruolabili, quattro-cinque esterni, cinque-sei mediani e perfino cinque attaccanti. Sì, perché Felipe Caicedo (vedi focus) teoricamente fa parte della rosa. Così come teoricamente ne fa parte Aleksandar Kolarov, ma questo è un altro discorso. A dieci partite dalla fine della Serie A, e con una Coppa Italia ancora da giocare e possibilmente vincere, Inzaghi non ha scuse. La rosa è questa, va solo sfruttata al meglio. Le opzioni certo non mancano, l’importante è riuscirle a rendere funzionali al gioco dell’Inter anziché insistere sull’adattare giocatori fuori ruolo in sostituzione degli insostituibili titolarissimi.