Inter, anche Vidal assente oggi alla ripresa degli allenamenti: il motivo – Sky

ALTRO ASSENTE – Arturo Vidal, secondo quanto riportato in questi minuti dal giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi, ha saltato l’allenamento pomeridiano ad Appiano Gentile così come Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic per un leggero stato influenzale. Tampone negativo per lui, ma è comunque rimasto a casa in via precauzionale

Fonte: Sky Sport