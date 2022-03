Onana titolare in Ajax-Benfica: caccia ai quarti di Champions League

André Onana sarà tra i protagonisti in Ajax-Benfica di questa sera: il prossimo portiere dell’Inter (che oggi ha rilasciato un’intervista) andrà con i compagni a caccia dei quarti di finale di Champions League.

TITOLARE – Grande notte europea per André Onana, che torna titolare tra i pali in una gara di Champions League. E che partita. Ajax-Benfica, dopo il 2-2 dell’andata (dove giocò il portiere Pasveer), è infatti in totale equilibrio. Entrambe le squadre cercheranno di fare del loro meglio per centrare la qualificazione ai quarti di finale della più prestigiosa competizione europea. Il prossimo portiere dell’Inter non fa eccezione.