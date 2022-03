Mulattieri a secco, ma il Crotone festeggia: 52′ per l’attaccante dell’Inter

Samuele Mulattieri è sceso in campo per 52 minuti nella sfida vinta dal suo Crotone contro il Frosinone. Niente gol per l’attaccante in prestito dall’Inter.

A SECCO – Niente gol per Samuele Mulattieri, in campo 52 minuti nella sfida vinta 2-0 dal Crotone contro il Frosinone nella trentesima giornata di Serie B. L’attaccante in prestito dall’Inter è partito da titolare, venendo sostituito proprio al 52′ da Kargbo. A decidere le reti di Maric (su rigore) e Golemic.