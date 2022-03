Onana si prepara per l’Inter: «Ecco perché è finita con l’Ajax. Ai tifosi dico…»

Onana fino a fine stagione farà di tutto per aiutare l’Ajax ma le sue strade e quelle della società olandese si separeranno appena dopo. Il prossimo portiere dell’Inter, intervistato dal quotidiano olandese De Telegraaf, dà le colpe all’Ajax per la rottura del rapporto

SOLDI MA NON SOLO – Il 1° luglio 2022 André Onana sarà ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter ma nel frattempo ci tiene a ribadire i motivi del suo addio all’Ajax a parametro zero: «Volevo rinnovare il mio contratto nel 2019. E poi anche durante la mia squalifica per doping, quando abbiamo avuto cinque o sei colloqui. Però, non siamo mai riusciti a metterci d’accordo sul mio ingaggio. Nel periodo della mia sospensione, l’Ajax mi ha offerto la metà dell’ingaggio rispetto a quello attuale. Ma non è stata l’unica cosa che non mi è piaciuta. Per questo motivo ho deciso di interrompere le trattative. Se ci penso adesso, fa ancora male. Voglio spiegarlo, però, affinché i tifosi dell’Ajax sappiano davvero la verità». Queste le parole di Onana, che a fine stagione dirà addio al club di Amsterdam.

Fonte: De Telegraaf – Mike Verweij