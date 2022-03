Marelli: «Juventus-Inter? Serve questa designazione. L’errore di Massa…»

Luca Marelli, in collegamento su Tutti Convocati, ha parlato anche della futura designazione di Juventus-Inter, madre di tutte le partite. Poi, è ritornato sull’errore di Massa domenica sera

RAGIONAMENTO ERRATO − Marelli è ritornato sull’episodio del match: «Torino-Inter? È capitato e capiterà ancora. Ci sono degli errori inspiegabili. Domenica c’è stato un pasticcio colossale. Non è assolutamente vero che in sala Var hanno visto solo alcune immagini, le hanno viste tutte. Molto spesso in sala Var si cercano delle immagini per sostenere la decisione in campo. Massa, infatti, ha fatto questo, sbagliando. Massa ha sbagliato nel ragionamento non nel cercare la verità dell’episodio bensì la decisione presa in campo da Guida. Massa e Doveri erano i due indiziati per Juventus-Inter. Rimane Doveri con Di Bello e Orsato ma quest’ultimo mi sembra difficile. Mettiamo che Sozza venga designato in Juventus-Inter, che facciamo se dovesse fare un errore. Lo bruciamo dopo solo 17 partite? Serve arbitro internazionale».