Inter, in vista della Fiorentina c’è un fattore da sfruttare: finito il multitasking

L’Inter può sfruttare l’intera settimana per preparare al meglio la prossima partita contro la Fiorentina. Si tratta di un fattore che può giovare ai nerazzurri

BASTA MULTITASKING − Sabato pomeriggio l’Inter affronterà la Fiorentina a San Siro per rialzare la testa. Il deludente pareggio di Torino, arrivato in extremis, non può sicuramente accontentare mister Simone Inzaghi. Nelle ultime sei partite di campionato, l’Inter ha vinto solamente una volta: 5-0 contro la Salernitana. In vista del match contro la Viola, c’è però un fattore da non sottovalutare: l’intera settimana di preparazione. Da inizio 2022 ad oggi, i nerazzurri non sono praticamente mai riusciti a preparare solamente un match a settimana. Tra Supercoppa Italiana, tre turni di Coppa Italia e andata e ritorno di Champions League, l’Inter ha dovuto ragionare in modalità multitasking. Contro la Fiorentina sarà diverso.

VANTAGGIO − Testa solamente alla Viola. Questo è il diktat in casa Inter. Serve la massima attenzione e concentrazione per preparare il delicato match di sabato pomeriggio. Bisogna ricaricare le energie, ritrovare fiducia e consapevolezza nei propri mezzi nonché quella cattiveria agonistica in più che non fa mai male. Avere una settimana intera a disposizione sarà sicuramente un vantaggio. Certo, non giocare più la Champions League non è un privilegio (soprattutto per un club come l’Inter) ma bisogna sfruttare al massimo ciò che il destino ha fornito ai nerazzurri. Serie A e Coppa Italia, come obiettivi da raggiungere.