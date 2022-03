Romano: «Vidal al Flamengo? Più di una possibilità. Decisione post Inter»

Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione di Arturo Vidal durante il suo podcast Here We Go ascoltabile su Spotify. Il cileno sembrerebbe essere promesso al Flamengo una volta terminata l’avventura all’Inter.

PARTENZA DECISA – Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione di Arturo Vidal e sul suo futuro al termine dell’esperienza nerazzurra: «Vidal ha rilasciato un’intervista a TNT Sports Brasile (vedi articolo, ndr), dove ha parlato della possibilità di andare al Flamengo. È anche più di una semplice possibilità, entrambe le parti vogliono l’accordo e la decisione chiaramente arriverà dopo la fine della sua esperienza all’Inter».