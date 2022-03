Brozovic recupero fondamentale in vista Fiorentina: centrocampo al top

Il pareggio per 1-1 di Torino ha dimostrato ulteriormente la necessità di recuperare Marcelo Brozovic (che oggi ha rinnovato) per la partita di sabato sera contro la Fiorentina. Il croato dovrebbe farcela a tornare al suo posto in mediana, permettendo ai compagni Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu di rendere al meglio.

RECUPERO FONDAMENTALE – Dopo la sfida saltata contro il Torino, sarà fondamentale recuperare Marcelo Brozovic in vista della gara di sabato sera a San Siro contro la Fiorentina. In questo senso, una settimana “piena” senza impegni ogni tre giorni sarà sicuramente utile a Simone Inzaghi per recuperare il suo faro di centrocampo. La cui importanza è stata ampiamente dimostrata dalle ultime uscite, ma non solo per le sue prestazioni. Anche per quelle dei compagni.

Brozovic al rientro, mossa utile per tutto il centrocampo

SACRIFICATI – Senza Brozovic a centrocampo, infatti, è toccato sia a Nicolò Barella che ad Hakan Cahlanoglu “sacrificarsi”, cercando di coprire i compiti del compagno assente. Facendo, di fatto, calare il rendimento del centrocampo e della squadra. Contro la Fiorentina riavere il centrocampo al massimo della forma e delle potenzialità sarà sicuramente un’arma in più per l’Inter, che ora non può più pensare oltre alla prossima gara. Niente calcoli, niente precauzioni (anche in vista Juventus). Prima la Fiorentina. Con Brozovic in campo.