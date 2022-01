Inter-Venezia conferma: Dzeko e Lautaro Martinez insieme non funzionano

In Inter-Venezia Inzaghi ha scelto come titolari in attacco Dzeko e Lautaro Martinez. E ancora una volta i due hanno fornito una prova insufficiente.

PROBLEMI DI COPPIA – Per Inter-Venezia Inzaghi ha scelto di affidarsi ancora una volta alla coppia Dzeko-Lautaro Martinez. Cioè quella considerata titolare a inizio stagione. Quindi così rimasta per tutti. Il 9 e il 10 però anche contro gli uomini di Zanetti hanno mostrato delle difficoltà. E l’attacco è stato di gran lunga il reparto peggiore dei nerazzurri.

GARA NEGATIVA – Lautaro è stato forse il peggiore in campo in assoluto. Ma Dzeko non ha fatto molto meglio. Sfruttando il jolly proprio degli attaccanti, cioè il gol decisivo, per tenere a galla una prestazione altrimenti largamente negativa. Se il Toro sostanzialmente non si è visto, per il bosniaco pesano gli errori. Come al solito è stato lui quello che si è mosso di più, proponendosi come regista offensivo. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Sono 44, distribuiti dalla trequarti in sù visto il baricentro molto alto tenuto dalla squadra. Aggiungiamoci anche la presenza fisica, perché il numero 9 ha chiuso come quinto per km percorsi. Il problema è la mancanza di qualtità. Su 26 passaggi ne ha realizzati appena 17, il 68%. E nel conto pesa molto il dato dei tiri. 7 conclusioni, di gran lunga primo nella partita, con degli errori francamente inspiegabili. Tutto dimenticato grazie al gol finale, nell’occasione forse più difficile. Ma insomma abbiamo un problema.

INSISTERE ANCORA? – Dzeko e Lautaro Martinez non funzionano. Da ottobre gli indizi iniziano ad essere ormai tanti. Puntualmente quando Inzaghi li ripropone il livello della prestazione è simile. Nessun dialogo, difficoltà ad emergere dalle difese, gioco della squadra spezzato. Non solo non c’è una crescita sinergica, i due sembrano proprio sempre più slegati. Anche quando trovano qualche giocata è singola, indipendente dal compagno di reparto, magari con altri. Il tecnico deve capire come valorizzare al meglio il suo reparto offensivo.