Inter-Venezia, Barella il migliore. Grave errore di Skriniar: le pagelle – CdS

Inter sotto ritmo contro il Venezia, porta comunque a casa il risultato allungando la distanza in classifica con il Milan. Barella “elettrico” firma il pareggio Dzeko interrompe il digiuno, male Skriniar: ecco le pagelle secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter vince contro il Venezia e si porta a +5 dal Milan secondo in classifica. Una vittoria sofferta dai nerazzurri ma comunque portata a casa grazie alla rete di Edin Dzeko praticamente allo scadere. Non una prestazione particolarmente esaltante del bosniaco, che riesce comunque a interrompere il suo digiuno e portare a casa i tre punti: voto 6,5 per lui. Perisic conferma l’ottimo momento e il tiro da cui nasce l’1-1 è suo, anche per lui 6,5. Sotto tono anche la prestazione di Brozovic in regia (5,5), in campo nonostante la diffida, dà la sensazione di amministrarsi un po’ per evitare il giallo, così come Lautaro Martinez (5), tra i peggiori in campo. Grave l’errore in marcatura di Skriniar su Henry, secondo il quotidiano romano è il peggiore in campo: voto 5. Il migliore, invece, è Nicolò Barella, subito dinamico ed elettrico, gioca tanti palloni e realizza il gol del pari: voto 7.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti