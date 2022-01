Marelli controcorrente: «Bene Marchetti! Errore nell’1-1 dell’Inter»

Luca Marelli, ex arbitro italiano, attraverso il suo canale YouTube ha analizzato la prestazione dell’arbitro Matteo Marchetti durante Inter-Venezia.

L’ANALISI – Luca Marelli analizza la direzione di gara dell’arbitro Matteo Marchetti che, a detta sua, ha commesso un solo errore in Inter-Venezia: «Direzione comunque positiva da parte dell’arbitro Marchetti nonostante gli errori. Inter-Venezia è stata la sua prima grande gara, a me è piaciuto molto. Nonostante si trovasse a San Siro, non ha subito l’influenza dello stadio, e ha ammonito giustamente Barella e Bastoni. In occasione dell’1-1, Dzeko interviene su Modolo con il braccio un po’ alto, il fallo c’era e doveva essere fischiato. Il VAR non è intervenuto per annullare il gol dell’Inter perché subito dopo il contrasto, Barella si impossessa del pallone e poi lo perde in favore di Ceccaroni e lo controlla, cercando di lanciare il compagno e a sua volta sbaglia perché il pallone viene intercettato da Brozovic. Lungo check al VAR, probabilmente perché appunto volevano accettarsi che si trattasse di una nuova azione rispetto quella precedente. Questo, per me, è l’unico errore di Marchetti. Caso dubbio in area di rigore del Venezia, Dzeko calcia in porta e poi il contatto con Lezzerini: non è rigore».

Fonte: Canale YouTube – Luca Marelli