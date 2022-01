Sensi vuole la Sampdoria, Inter sceglie: attaccante o esterno mancino – TS

Sensi vuole andare a giocare e nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro con la Sampdoria per definire il suo futuro. L’Inter intanto valuta: colpo last minute in attacco o sulla fascia?

ESTERNO O ATTACCO – Inter, tra domani e martedì come già ribadito ci sarà un incontro tra Inzaghi e la dirigenza nerazzurra. Stefano Sensi dal canto suo preferirebbe andare a giocare con continuità, ecco perché nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro con la Sampdoria per capire meglio il suo futuro. Intanto il mancato ingresso in Venezia-Inter potrebbe essere un indizio che porta a varie interpretazioni: dal voler preservare l’atleta a gerarchie comunque complicate da cambiare. La priorità della società è acquistare un esterno mancino da mettere a disposizione del tecnico, così da arretrare definitivamente Dimarco e avere un’alternativa valida a Perisic sulla corsia di sinistra, oltre a poter utilizzare il croato anche in attacco. La dirigenza, secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, proverà a piazzare il classico colpo di coda. Altrimenti se dovesse fallire il colpo sulla fascia, ecco che la dirigenza opterebbe per un acquisto in attacco, dove il nome principale resta quello di Caicedo.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna