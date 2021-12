Inter, una data evidenziata in rosso a gennaio: un rischio da evitare

L’Inter si appresta a giocare la seconda parte della stagione 2021/22, con un tour de force iniziale inframmezzato dall’ennesima pausa.

TOUR DE FORCE – L’Inter si prepara ad affrontare la seconda metà di questa stagione, con il primo bimestre in autentica apnea. Perché a gennaio ci saranno le sfide importanti contro Lazio (9 gennaio in casa) e Atalanta (il 16 gennaio a Bergamo), a cui si aggiunge la Supercoppa Italiana del 12 gennaio, primo trofeo stagionale in palio. E, se possibile, febbraio sarà addirittura peggio: di nuovo la doppietta Milan-Napoli di fila, seguita dall’andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. E tutto ciò con una pesante interruzione in mezzo.

MOMENTO INOPPORTUNO – Il 30 gennaio non si giocherà infatti la Serie A. Perché in quella data (e nei giorni vicini) si terrà la prima pausa nazionali del 2022. E questo significa un nuovo weekend (lungo) di preghiere dei tifosi dell’Inter, che dovranno sperare che i propri beniamini tornino integri, soprattutto dal Sudamerica. Dove Alexis Sanchez ma non Arturo Vidal (squalificato, ndr) sfiderà Lautaro Martinez e Joaquin Correa (quasi sicuramente arruolabile) il 28 gennaio. Poi il Cile, con Vidal, sfiderà la Bolivia il 1° febbraio, mentre il 2 si giocherà Argentina-Colombia. Due impegni non banali per le qualificazioni ai Mondiali 2022, che richiederanno un dispendio psico-fisico non indifferente, prima del tremendo trittico Milan-Napoli-Liverpool. Le pause per le nazionali disturbano sempre il calendario dei club, ma questa rischia di essere più dannosa delle altre.