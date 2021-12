Supercoppa Italiana Inter-Juventus, da oggi prima fase di vendita biglietti

La Supercoppa Italiana, Inter-Juventus, si avvicina: partita in programma mercoledì 12 gennaio alle ore 21 al Meazza. Oggi comincia la prima fase di vendita dei biglietti per i tifosi nerazzurri.

IN VENDITA – Comincia oggi, alle ore 10 e sul sito vivaticket.com, la prima fase di vendita dei biglietti per la Supercoppa Italiana del prossimo 12 gennaio, Inter-Juventus. Per i tifosi nerazzurri riguarda gli abbonati alla Serie A 2019-2020 dell’Inter, che potranno acquistare fino a quattro biglietti purché tutti gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 2019-2020. Sarà necessario inserire il numero della tessera Siamo Noi e la data di nascita per concludere l’acquisto. Venerdì 31 la prossima fase, dedicata ai soci Inter Club. Qui i prezzi dei biglietti.