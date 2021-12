Villar possibile pedina di scambio sull’asse Inter-Roma: occhio alle cifre – CdS

Villar ogni sei mesi torna in auge per il centrocampo dell’Inter. Ma stavolta lo spagnolo rappresenta una vera occasione di mercato perché in uscita dalla Roma. Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport odierno, a gennaio non è da escludere uno scambio in mezzo al campo

IPOTESI DI SCAMBIO – Il motivetto che vale per l’Inter (vedi articolo) è identico per la Roma, che non vuole né non può spendere cifre sul mercato. Prima di farlo è necessario cedere qualcuno. Uno degli indiziati è Gonzalo Villar, che è praticamente fuori rosa. Il centrocampista spagnolo, secondo quanto riportato dal giornalista Roberto Maida sul Corriere dello Sport oggi in edicola, in teoria potrebbe rientrare anche in uno scambio per facilitare l’arrivo di Matias Vecino a Roma. Un’operazione che sicuramente soddisferebbe José Mourinho (vedi articolo). Da capire se lo stesso valga anche per Simone Inzaghi, e quindi se gradisca Villar come contropartita tecnica. Il classe ’98 spagnolo guadagna “solo” 800 mila euro, praticamente meno di un terzo rispetto a Vecino. Non è ancora chiara, però, la valutazione che fa la Roma del suo cartellino…

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.