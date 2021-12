Inter, fissato il ritrovo ad Appiano: prime sedute individuali. Correa ok

L’Inter di Inzaghi al momento è in vacanza, ma la ripresa degli allenamenti si avvicina. Il tecnico nerazzurro, dopo aver chiuso il girone di andata al primo posto, si prepara ad abbracciare nuovamente Correa e Darmian

PARTITA COMPLICATA – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo la sosta natalizia, sfiderà il Bologna di Sinisa Mihajlovic in una partita mai semplice per il valore dell’avversario. La seconda parte della stagione nerazzurra entrerà nel vivo tra gennaio e febbraio, subito dopo il match contro i rossoblù, con una serie di impegni importanti e decisivi tra campionato, Supercoppa italiana, Coppa Italia e Champions League (vedi articolo).

RIPRESA – La ripresa degli allenamenti per l’Inter è fissata a giovedì 30 dicembre, con le prime sedute che secondo sportmediaset.it saranno probabilmente caratterizzate da tamponi e sedute individuali per via dell’aumento dei contagi da COVID-19. I giocatori nerazzurri stanno già seguendo un programma di lavoro personalizzato per tornare ad Appiano Gentile nelle migliori condizioni possibili. Inzaghi ritroverà certamente Joaquin Correa e Matteo Darmian.