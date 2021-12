Inter, un inizio 2022 decisivo tra campo ed extra: si attende un annuncio

L’Inter dopo la sosta affronterà un tour del force che molto dirà sul prosieguo della stagione. Serie A, Supercoppa italiana, Coppa Italia e ottavi di Champions League, tutto a inizio 2022 con scontri al vertice importanti e pesanti. Ma gennaio è anche il mese del calciomercato e dei rinnovi. Un annuncio su tutti è molto atteso dai tifosi nerazzurri

OBIETTIVI – L’Inter di Simone Inzaghi subito dopo la sosta affronterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic, squadra in salute e sempre molto ostica, soprattutto dopo il periodo natalizio. Samir Handanovic e compagni dovranno velocemente recuperare le forze, la concentrazione e quella fame di vittorie che finora ha fatto balzare l’Inter al primo posto in classifica. Subito dopo i rossoblù, entra nel vivo la seconda parte di stagione con un tour de force impressionante tra Serie A, Supercoppa italiana, Coppa Italia e ovviamente Champions League. Scontri al vertice pesanti e decisivi tra gennaio e febbraio, ai quali sarà fondamentale arrivare nel miglior status mentale possibile e con la speranza di una rosa in salute.

PRIORITÀ – Ma gennaio, si sa, è anche il mese dell’extra campo. Dove per extra campo intendiamo il mercato di riparazione e gli agognati rinnovi, uno su tutti quello di Marcelo Brozovic. Inutile nascondersi, l’Inter ha una certa urgenza di trovare l’accordo con il centrocampista croato, imprescindibile per la squadra di Inzaghi. Così come lo è stato in precedenza per l’Inter di Antonio Conte e Luciano Spalletti. I discorsi sono avviati ormai da tempo e proprio a gennaio tutti i tifosi interisti attendono l’annuncio forse più importante dell’anno sul fronte rinnovi, senza dimenticare quello di Ivan Perisic, più complicato ma non impossibile. E poi la dirigenza, Giuseppe Marotta su tutti. Dunque al termine delle festività di Natale e Capodanno, oltre a riprendere il cammino scudetto, il club nerazzurro dovrà stringere i tempi per il rinnovo di Brozovic. Una priorità per il presente e per il futuro.