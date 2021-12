Biasin: «Brozovic-Inter, si continua a trattare: due possibili interpretazioni»

Brozovic e l’Inter continuano a trattare il rinnovo di contratto. Secondo Fabrizio Biasin, il punto d’incontro tra il club nerazzurro e l’entourage del croato non è stato ancora trovato ma la volontà è sempre presente

TRATTATIVE – Marcelo Brozovic e l’Inter continuano a trattare il rinnovo di contratto. Secondo Fabrizio Biasin, il punto di incontro non è ancora stato raggiunto ma filtra comunque un certo ottimismo: “Aggiornamento Inter–Brozovic. Club ed entourage del giocatore continuano a trattare per trovare un punto d’incontro. E questo significa due cose: 1) Non lo hanno ancora trovato. 2) Contano di trovarlo. Serenità”.