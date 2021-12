Globe Soccer Awards 2021, l’Italia è la Nazionale dell’anno: tutti i premi

I Globe Soccer Awards si sono conclusi con un grande successo per l’Italia mentre l’Inter non riesce a trionfare con Piero Ausilio (vedi articolo). La Nazionale azzurra Campione d’Europa in carica è la Nazionale dell’anno mentre Mancini l’allenatore del 2021. Di seguito tutti i premi

SUCCESSO AZZURRO – I Globe Soccer Awards hanno portato un grande successo per l’Italia, premiata come Nazionale dell’anno dopo la vittoria dell’Europeo. Roberto Mancini è l’allenatore dell’anno, Leonardo Bonucci il difensore dell’anno e Gianluigi Donnarumma il miglior portiere del 2021. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, esprime tutta la sua soddisfazione direttamente dal palco di Dubai: «Il successo è stato un insieme di elementi, devo dire con grande umiltà la qualità tecnica dei giocatori, l’abilità del tecnico e soprattutto la capacità dei nostri di tifosi di spingere al massimo questa squadra. Un mix di emozioni e sentimenti che hanno trasformato la nostra squadra in una grande famiglia». Piccolo riconoscimento anche per il campionato di Serie A, al quale è andato il premio all’innovazione.

TUTTI I PREMI – Il direttore sportivo dell’anno, che vedeva tra i candidati anche Piero Ausilio, è Begiristain del Manchester City. L’agente dell’anno è Federico Pastorello, protagonista in estate del maxi trasferimento di Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea (QUI le sue dichiarazioni). La squadra maschile dell’anno è appunto il Chelsea mentre quella femminile il Barcellona, che porta a casa anche il premio di giocatrice dell’anno con Alexia Putellas. Premio alla miglior carriera a Ronaldinho mentre i premi più ambiti, vale a dire giocatore e marcatore dell’anno sono andati rispettivamente a Mbappé e Lewandowski.