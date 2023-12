Inter, un dato trascurato nel percorso in Champions League

L’Inter termina la fase a gironi della Champions League 2023/24 con il pareggio (0-0) contro la Real Sociedad. Nel percorso europeo dei nerazzurri emerge un dato sottostimato, che evidenza la superiorità della competizione.

PERCENTUALI DIVERSE – Lo 0-0 tra Inter e Real Sociedad chiude con rammarico il gruppo D della Champions League 2023/24. I nerazzurri si accontentano del secondo posto, sperando di ripetere il percorso della scorsa stagione. Quando gli uomini di Simone Inzaghi passarono come secondi arrivando pur sempre in finale. L’Inter chiude il girone da imbattuta (non capitava dal 2004/05), con 3 vittorie e altrettanti pareggi. Una percentuale di successo del 50%, ben distante dall’80% che si registra in Serie A (12 vittorie in 15 giornate). Ma questo dice molto sugli avversari dell’Inter, specialmente quelli in campionato.

QUANTA FATICA – Ripercorrendo le sfide contro Real Sociedad, Benfica e Salisburgo, si ha l’impressione che l’Inter facesse molta più fatica rispetto agli impegni in Serie A. E in effetti i dati lo confermano. In Italia, i nerazzurri sono l’ottava squadra a correre di più, con 111,2 km percorsi di media a partita. In Europa, questo valore sale a 119,4 km, un incremento non di certo marginale. Ma è negli avversari che si registra una differenza di valori maggiore. In Serie A, le avversarie dell’Inter nelle prime 15 giornate hanno una media di 110,3 km a partita. Mentre in Champions League questo valore sale addirittura a 120,5 km a partita. Una differenza sostanziale che spiega sia il valore dell’Inter, squadra che ogni allenatore spera di non affrontare, sia quello degli avversari, molto più determinati in Europa.