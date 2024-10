Asllani in Inter-Venezia? Vige cautela. Carlos Augusto, rientro pianificato!

Simone Inzaghi esamina le condizioni di Kristjan Asllani in vista di Inter-Venezia e pianifica il rientro dell’altro infortunato, Carlos Augusto. Il punto dall’infermeria.

AI BOX – Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi non sono gli unici nerazzurro su cui Simone Inzaghi ha gli occhi puntati. Fermi ai box, insieme al centrocampista e al difensore, ci sono anche Kristjan Asllani e Carlos Augusto. L’Inter nelle ultime giornate è rimasta praticamente senza il regista e il suo vice, ma anche senza il pilastro della difesa e un’utile alternative sulle fasce. Dalla giornata di oggi, all’indomani dalla vittoria sull’Empoli, giungono novità importanti su questi infortunati, con due grosse differenze per quanto riguarda il giovane albanese e il centrocampista brasiliano.

Asllani e Carlos Augusto

DUE FOCUS – Asllani lavora sul campo già da diversi giorni, di fatto nuovamente convocabile per Inzaghi. Concretamente, però, l’albanese non ha ancora recuperato del tutto dal problema al ginocchio, che gli ha impedito ancora di partire in cabina di regia ad Empoli. Quest’oggi il centrocampista ha svolto il suo allenamento utilizzando una protezione, per impedire al dolore di riacutizzarsi. Lo staff medico e lo stesso Inzaghi, che spera di riaverlo disponibile in vista di Inter-Venezia, terrà monitorate le condizioni di Asllani. Parola d’ordine, come al solito, “prudenza”, onde evitare in questi giorni sovraccarichi o nuovi problemi fisici. I prossimi giorni saranno certamente utili per saperne di più sul possibile rilancio dell’albanese proprio nel match di San Siro di domenica prossima. Diversa, come accennato precedentemente, la situazione di Carlos Augusto. Il recupero dall’infortunio del brasiliano è ancora lontano. Niente allenamento per lui quest’oggi, ma solo terapie. Inzaghi ha programmato il suo rientro per la fine della prossima sosta Nazionali.