Inter, con la Real Sociedad per un traguardo che manca da 19 anni

Domani si gioca Inter-Real Sociedad (ore 21.00), ultima giornata del gruppo D di Champions League. I nerazzurri puntano a superare il girone da primi in classifica. Inseguendo inoltre un traguardo che manca da diverse stagioni.

OBIETTIVO UNICO – Inter-Real Sociedad di domani non è una gara cruciale, in quanto entrambe le squadre ci arrivano con la qualificazione agli ottavi di Champions League già in tasca. Sarà quindi una partita decisiva per sancire i primi due posti del gruppo D. Con i baschi leggermente avvantaggiati sui nerazzurri, in quanto forti di una migliore differenza reti (+5 contro +3). Gli uomini di Simone Inzaghi hanno quindi un unico modo per passare agli ottavi da primi: vincere la gara di domani sera. Centrando così un altro traguardo che in casa nerazzurra manca da tempo immemore.

QUANTO TEMPO – Con la vittoria a Salisburgo (0-1) dello scorso 8 novembre, l’Inter si qualifica agli ottavi della Champions League 2023/24 con due turni d’anticipo. Un risultato che i nerazzurri non coglievano dalla lontana stagione 2004/05, con Roberto Mancini in panchina. All’epoca l’Inter vinse tutte le prime tre gare contro Werder Brema, Anderlecht e Valencia. E bastò lo 0-0 casalingo con gli spagnoli nella prima di ritorno per chiudere il discorso qualificazione col massimo anticipo. Poi arrivarono un altro pareggio e un’altra vittoria. L’Inter terminò così il girone della Champions League 2004/05 da imbattuta. Per la prima e finora ultima volta nella sua storia. Un altro traguardo che fa molta gola a Simone Inzaghi, sempre più uomo dei record in nerazzurro.