Oaktree, idee chiare sul mercato dell’Inter: due obiettivi – TS

Mentre sul campo si prepara Inter-Juventus, la nuova proprietà Oaktree continua con il suo lavoro a livello societario. E secondo Tuttosport è ben chiara l’idea di gestione sulle scelte di mercato.

RISANAMENTO E RIVENDITA – Oaktree, da quando ha rilevato le quote di maggioranza dell’Inter dopo il mancato pagamento del debito contratto dalla famiglia Zhang, ha iniziato un importante lavoro di risanamento dei conti. Ma senza togliere spazio alla parte campo, come dimostrano i pesanti rinnovi contrattuali del capitano Lautaro Martinez e di Nicolò Barella. Una scelta da leggere in un’ottica sì di risanamento, ma anche di necessità di mantenere la rosa competitiva e attrattiva. Con un unico obiettivo nel prossimo futuro: rivendere il club a una cifra maggiore per la quale è stato rilevato. Questo in un range di tempo di circa cinque/sei stagioni. Un modus operandi tipico per i grandi fondi di investimento come quello statunitense che controlla i nerazzurri, senza tralasciare alcun dettaglio.

Oaktree, chiare le strategie di mercato per l’Inter: piano con due obiettivi

PIANIFICAZIONE SUL MERCATO – Proprio in questo senso è di importanza chiave il calciomercato. Con due grandi obiettivi: ringiovanire la rosa e trovare nuovi giovani che possano esplodere e, magari, generare plusvalenze in caso di eventuali rivendite. In questo senso, la proprietà Oaktree non ha intenzione di bloccare investimenti importanti sul mercato, se dovesse arrivare l’occasione per il profilo giusto. Allo stesso tempo, però, si darà grande spazio e grande importanza al settore scouting. Seguendo l’orma di quanto avvenuto con Yann Bisseck, individuato nel campionato danese (all’Aarhus) e acquistato per soli 7 milioni di euro. Con il suo valore, dopo le prestazioni dell’ultima stagione e mezza, schizzato già alle stelle. Pianificazione, risanamento, rivendita. Questo l’obiettivo di Oaktree, mantenendo la società competitiva e, se possibile, aumentandone ancora di più il valore sportivo.

