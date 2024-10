Pardo: «Inter, più importante Arsenal o Napoli? Non c’è paragone!»

Pardo si concentra sulle partite dell’Inter ad inizio novembre contro Arsenal e Napoli. Il giornalista non ha dubbi su quale sia la partita più importante.

SCUDETTO – Pierluigi Pardo ha parlato in collegamento su Radio 24 durante il format Tutti Convocati. Alla domanda sulla lotta per il titolo il giornalista e telecronista di Dazn ha ribadito il suo pensiero: «Le sorelle per vincere sono ancora 4-5 se fai un ragionamento complessivo: Inter, Napoli, Juventus, Atalanta e una tra Milan e Lazio. Ma le favorite rimangono due: la squadra che ha dominato lo scorso anno e la squadra che ha perso l’aggiustatore, che ha messo le cose a posto. Il gap comincia ad esserci e soprattutto la chiarezza manca ancora del tutto. La Juventus un po’ dietro nel percorso ancora è».

Inter, doppio impegno super ravvicinato: Arsenal e Napoli

IMPORTANZA – Poi l’attenzione si è spostata sul calendario dei nerazzurri. Settimana prossima ci saranno in sequenza Arsenal e Napoli. Pardo non ha dubbi su quale sia la partita più importante: «Inter-Napoli quanto vale più dell’Arsenal? Premesso che la Champions sia meravigliosa e da febbraio sarà spettacolare, ma un po’ perché il campionato è molto conteso, credo non ci sia partita. Inzaghi lo ha già fatto: con il Manchester City ha fatto turnover. Chiaro che se dovessi perdere con l’Arsenal ed è possibile, ma secondo me l’Inter non ha niente di meno, l’impatto col risultato è importante, ma nell’importanza tra le due gare non c’è discussione».