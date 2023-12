Sanchez non brilla in Inter-Real Sociedad! Passo indietro

Alexis Sanchez non ha offerto una prestazione positiva in Inter-Real Sociedad. Un passo indietro per il cileno che, in questa stagione, era sempre riuscito a farsi trovare pronto quando era stato scelto da Inzaghi

PASSO INDIETRO – Inter-Real Sociedad non passerà di certo alla storia come una delle migliori partite disputate dalla squadra di Inzaghi in questa stagione. Il possesso palla in stile ‘tiki-taka’ della squadra di Alguacil ha, di fatto, anestetizzato un Inter che è sembrata accontentarsi del pareggio. Fra i protagonisti, in negativo, della serata poco brillante della squadra di Inzaghi c’è Alexis Sanchez. Il cileno, schierato dal 1′ in coppia con Thuram, non ha di certo brillato contro gli spagnoli: tanta corsa, a vuoto, e poca lucidità le poche volte in cui ha avuto il pallone tra i piedi. Un netto passo indietro rispetto alle prestazioni mostrate dall’inizio della stagione.

RIPARTIRE – Sanchez è chiamato subito a ripartire. Il calendario, fitto, vedrà l’Inter in campo già domenica contro la Lazio in un altro scontro diretto decisivo per gli equilibri in testa alla classifica. Se i nerazzurri vogliono continuare a fare corsa di testa avranno bisogno del contributo di tutta la rosa: non è escluso, chiaramente, Sanchez che dovrà tornare a fare la differenza quando chiamato in causa. Per raggiungere gli obiettivi prefissati servirà anche il contributo del miglior Niño Maravilla.