Gosens mette ko il Genoa: ma che rischi nel finale per la Fiorentina!

Genoa-Fiorentina, valida per la decima giornata di campionato, termina 0-1. Protagonista l’ex Inter Robin Gosens che sblocca e risolve il match ai viola.

PRIMA FRAZIONE – Genoa-Fiorentina inaugura questo giovedì di Serie A, per la decima giornata. In campo alle 18.30 allo Stadio Luigi Ferraris, le due formazioni non regalano un primo tempo particolarmente emozionante. A provarci con più convinzione sono i padroni di casa, che al 23′ si avvicinano al vantaggio con il destro in diagonale di Sabelli. La conclusione termina di poco fuori dalla porta. Al 26′ tenta anche Ekhator che controlla e si gira verso i pali di De Gea: il suo sinistro finisce largo. Prima dell’intervallo, al 39′, la Fiorentina risponde con un tiro dal limite dell’are di Richardson, che trova però la respinta del portiere del Genoa.

Genoa-Fiorentina 0-1

SECONDO TEMPO – Al rientro dagli spogliatoi il Genoa riprende ad attaccare, ancora una volta con Ekhator, la cui conclusione termina alta. È però la Fiorentina a riuscire a sbloccare il match del Ferraris e lo fa con Gosens, che al 72′ trova il suo terzo gol stagionale con la maglia viola. L’ex nerazzurro sfrutta un rimpallo in area, dopo il cross servito da Beltran, e infila alle spalle di Leali il tap-in vincente. Il finale, però, è tutto rossoblù, col Genoa non intenzionato a lasciare i tre punti agli avversari. Dopo lo svantaggio, infatti, al 74′ Pinamonti prova la conclusione dal limite su cui deve impegnarsi in volo il portiere della Fiorentina. Poi l’altro ex nerazzurro si ripete all’81’ ma inutilmente. I minuti finali sono un assedio dei padroni di casa: all’86’ la rovesciata di Masini che esce di poco dallo specchio della porta, al 90+1′ il pericoloso colpo di testa di Vasquez su cui De Gea si deve immolare. Nonostante il grosso forcing rossoblù la Fiorentina riesce a portare a casa la partita.